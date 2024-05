Madonna di Trevignano e altri “miracoli” | Papa Francesco chiede una stretta contro veggenti e santoni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Dicastero della Fede il 17 maggio farà uscire un documento con delle regole aggiuntive per i vescovi per esprimersi su apparizioni e presunti fenomeni inspiegabili. Are la, dopo la vicenda diRomano e della veggente Gisella Cardia.

Alcuni fedeli di Trevignano Romano in un comune sentire hanno scritto due lettere, che attraverso Fanpage.it desiderano far arrivare a Papa Francesco e al vescovo Marco Salvi. Un ringraziamento per la presa di posizione della Chiesa cattolica sulla ...

Madonna di Trevignano, stretta del Vaticano sulla veggente Gisella Cardia: "Le apparizioni Maria non è un impiegata delle Poste" - Madonna di trevignano, stretta del Vaticano sulla veggente Gisella Cardia: "Le apparizioni Maria non è un impiegata delle Poste" - Ci sarà un inasprimento nei criteri di vaglio, analisi ed eventuale accettazione o respingimento dei casi dei fenomeni soprannaturali ...

Vaticano: da Medjugorje a Trevignano, in arrivo la “stretta” sulle apparizioni - Vaticano: da Medjugorje a trevignano, in arrivo la “stretta” sulle apparizioni - Il dossier in mano al cardinale Fernandez, fedelissimo del papa Da ambienti d’Oltretevere trapela quindi ... il clamore mediatico sulle a dir poco controverse visioni mariane di trevignano, paese che ...

Papa Francesco: “salvate le famiglie”/ “Testimoniate che il ‘per sempre’ dell’amore è possibile in Dio” - papa Francesco: “salvate le famiglie”/ “Testimoniate che il ‘per sempre’ dell’amore è possibile in Dio” - papa Francesco al movimento cattolico “Équipes Notre-Dame”: "salvate famiglie e testimoniate la fede in Dio che rende possibile il ‘per sempre’ cristiano” ...