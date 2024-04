Calciomercato Napoli - l’erede di Osimhen costa 50 milioni | De Laurentiis frena per un motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 aprile 2024) Victorsi avvicina sempre di più ai saluti, ilha già le idee chiare sul sostituto del centravanti azzurro. La stagione deludente delsta per terminare, la società partenopea si sta già proiettando verso il prossimo campionato. Bisognerà assolutamente rialzarsi, ma per fare ciò è necessario rifondare la squadra. Dunque, l’obiettivo primario per il presidente Aurelio Desarà, innanzitutto, puntare su una valutazione attenta dei giocatori: chi deve lasciare il club e chi invece, merita di rimanere. Ma soprattutto, bisognerà puntare sui prossimi acquisti da effettuare. Uno tra questi, è molto urgente: è necessario trovaredi Victor. Non sarà facile sostituire il centravanti azzurrO, ma è una mossa che deve essere fatta con molta attenzione. ...