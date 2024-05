Oroscopo Paolo Fox giovedì 9 Maggio 2024 | Pesci agitato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’diFox per oggi,Ariete Questa giornata dipartirà bene, con la Luna in aspetto buono che vi rallegrerà e vi renderà vivi; questo cielo, con Mercurio in ottima posizione, rappresenta una risorsa importante per cercare di capire cosa non va e in che modo intervenire per ritrovare serenità interiore. Toro Luna nuova potrebbe rivelarsi pesante costringendovi ad assumere un atteggiamento drastico e netto nei confronti di situazioni o persone legate al passato. Gemelli La Luna nel segno è per voi una liberazione, una possibilità di guardare al futuro con ottimismo e sentirsi più creativi! E’ arrivato il momento di fantasticare, di volare con la fantasia, di sperimentare e di immaginare una realtà diversa da quella che state ...