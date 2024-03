Omicidio Laura Ziliani | ergastolo per le figlie e Mirto Milani | “Uccisa per gratificare l’ego del gruppo”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sono state rese note le motivazioni della sentenza di condanna all’per Paola, Silvia Zani e, i tre imputati accusati dell’di, la vigilessa di Temù prima stordita con delle benzodiazepine e poi soffocata con una busta di plastica., le motivazioni della sentenza – Ilcorrieredellacittà.com Secondo la corte d’Assise di Brescia, che ha pronunciato la sentenza di primo grado, i tre non avrebbero ucciso per soldi o spinti dall’odio, ma per celebrare la loro coesione edel trio.: le motivazioni della condanna Non hanno ucciso per soldi e neppure ...

