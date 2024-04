Olgiate Comasco | 13enne travolto mentre è in bici | è gravissimo

(Di lunedì 1 aprile 2024)(Como) – Grave incidente nella serata di oggi, lunedì 1 aprile, a. Unè rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in via della Repubblica. Erano da poco passate le 19.30 quando è scattato l’allarme. L’adolescente si trovava in sella alla suaquando è statoda un’auto. Ilè stato soccorso ed è stato portato in codice rosso in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono critiche. Da accertare la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Olgiate Comasco (Como) – Grave incidente nella serata di oggi, lunedì 1 aprile, a Olgiate Comasco . Una 14enne è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in via della Repubblica. Erano da ... (ilgiorno)

Olgiate Comasco, 14enne travolta mentre è in bici: è gravissima - Olgiate Comasco (Como) – Grave incidente nella serata di oggi, lunedì 1 aprile, a Olgiate Comasco. Una 14enne è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in via della Repubblica. Erano da ...ilgiorno

Incidente a Olgiate Comasco, grave 14enne travolta in bici - (mi-lorenteggio.com) Olgiate Comasco, 1 aprile 2024 – Intorno alle ore 19.30, in via della Repubblica, nel tratto adiacente all’omonimo parco, una ragazzina di 14 anni, con una dinamica in fase di acc ...mi-lorenteggio

Ragazzino di 13 anni investito a Olgiate Comasco, trasportato a Bergamo con l’elisoccorso - L'incidente poco prima delle 19,30 in via della Repubblica, il 13enne era in bicicletta. Rianimato sul posto è ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni ...varesenews