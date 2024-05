Nuovi naufraghi a L’Isola dei Famosi | l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nonostante la finale dedeisi stia avvicinando (dovrebbe andare in onda il 28 maggio), la settimana scorsa Gabriele Parpiglia ha rivelato che la produzione è alla ricerca di. Secondo il giornalista sarebbero stati contattati Jey Lillo (mago famoso su TikTok) e anche la nota fashion blogger Giorgia Crivello, entrambi però avrebbero rifiutato la proposta di partire per Cayo Cochinos.. Ma per due rifiuti, ci sono anche dei personaggi che invece hanno detto di sì alla chiamata per l’Honduras. Tv Blog ha rivelato che il comico Dario Cassini e altre due donne hanno accettato di far parte del cast: “deiquindi corre i ripari nel modo più tradizionale possibile, ingaggiando altri concorrenti che entreranno in gioco nelle prossime puntate. Siamo in ...