Nuoto pinnato Coppa del Mondo a Lignano | la Sogese si esalta con Bruni

(Di sabato 30 marzo 2024)SABBIADORO (Udine) Si chiude con una medaglia d’oro, due d’argento e un sesto posto finale nella classifica femminile under 18 l’avventura dellaRecord Team la tappa italiana delladelCmas di, aSabbiadoro (Udine). Tutte le medaglie della formazione allenata dallo staff tecnico di Federico Nanni portano la firma della stellina quindicenne Giulia, che conquista l’oro under 18 nei 50 monopinna e l’argento nei 50 apnea e nei 100 monopinna, oltre alla quarta piazza nei 50 pinne. La giovane conquista i 50 monopinna nell’ultima sessione, dimostrando di non aver perso né lucidità, né freschezza di nuotata durante la manifestazione, anche nella considerazione che in questa stagione sta affrontando una ...