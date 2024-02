Manifestazione a Roma | Cacciano Pd | “Sindaci e amministratori trattati come delinquenti”

Roma . Centinaia tra sindaci e amministratori della Campania in piazza per dire no all’ Autonomia differenziata, “una legge truffa che distrugge ... (casertanotizie)

Roma , 16 feb.(Adnkronos) - prosegue la manifestazione dei sindaci contro la riforma per l' Autonomia differenziata. I primi cittadini, come spiegato ... (liberoquotidiano)

Roma , 16 feb.(Adnkronos) – prosegue la manifestazione dei sindaci contro la riforma per l’ Autonomia differenziata. I primi cittadini, come spiegato ... (calcioweb.eu)

È la Bocca della Verità l’ultimo luogo di ritrovo scelto dagli agricoltori per manifestare a Roma . Cinque trattori partiti dal presidio di via ... (open.online)

In centinaia in corteo per la Palestina a Torino: Sono oltre settecento i partecipanti scesi in piazza per condannare il "genocidio in corso". Alla manifestazione hanno aderito varie sigle, tra cui le associazioni arabe, collettivi studenteschi, Cub ...

Agricoltori in piazza a Roma e Bolzano: Roma, manifestanti regalano spinaci ai passanti. A Bolzano, in piazza oltre 120 trattori e 350 agricoltori giunti da tutte le valli dell'Alto Adige.

Autonomia differenziata, De Luca assalta Roma e insulta Meloni: Infuriati per i fondi azzerati e l’autonomia i manifestanti assaltano il ministero. “Pensi a lavorare”, è l’attacco di Meloni ...