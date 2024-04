Ex Milan | L’Equipe durissima su Gianluigi Donnarumma | il voto in pagella

(Di giovedì 11 aprile 2024) In Francia il noto quotidiano sportivoha bocciato la prestazione dell’exin PSG-Barcellona: ilinDa vincere 2-1 a perdere 2-3: l’andata dei quarti di finale di Champions League del PSG al Parco dei Principi contro il Barcellona è stata incredibile. I padroni di casa sono prima andati sotto nel punteggio per poi recuperare a inizio secondo tempo grazie alle reti di Dembele e Vitinha. Il Barcellona ha però rimontato e grazie ai goal di Raphinha (doppietta) e Christensen ha vinto la partita. La stampa francese ha quindi criticato aspramente i giocatori del PSG e in particolare Mbappe e. L’attaccante francese, infatti, non è riuscito a rendersi pericoloso mentre il portiere italiano ha commesso più di qualche errore. Per ...

Secondo L’Equipe , Olivier Giroud ha scelto di salutare il Milan e trasferirsi in MLS per un motivo ben preciso Il futuro di Olivier Giroud sembra ormai scritto. Il 37enne attaccante francese ... (dailymilan)

In vista del prossimo Calciomercato il Milan cerca un difensore e Lacroix è un obiettivo: il francese però piace anche a Torino Dopo la sosta per le nazionali il Milan è pronto per tuffarsi nel rush ... (dailymilan)

Disastro Donnarumma: in Francia lo bocciano, all’Italia “manda segnali inquietanti” - La prova di Donnarumma contro il Barcellona è finita nel mirino della critica: in Francia e in Italia sono preoccupati per il classe 1999 ...milanlive

Psg Barcellona, l’ex Milan Donnarumma da horror: bocciato dai giornali, il voto in pagella - Ieri sera in Psg Barcellona di Champions League, l’ex Milan Donnarumma è stato protagonista in negativo: il voto dei giornali Il Barcellona ha battuto 3-2 il Paris Saint-Germain al Parc des Princes ne ...milannews24

Donnarumma tre errori in Champions in Psg-Barcellona: le critiche in Francia - Gigio ha vissuto un altro incubo. L’errore più grave è il primo in cui sbaglia l’uscita bassa, nel secondo regala agli avversari la palla col rinvio e nel terzo non esce nell’area piccola ...corriere