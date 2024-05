foto di Dirk VogelROMA – È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una nessuna centomila – In Arena ”: in esclusiva, le voci degli artisti si sono intrecciate per condividere il messaggio di prevenzione e ...

Noia (Fondazione il Cuore in una Goccia): "Sostegno alla famiglia in modo amorevole - noia (fondazione il Cuore in una Goccia): "Sostegno alla famiglia in modo amorevole - Lo ha detto Giuseppe noia, professore associato dell’Università Cattolica di Medicina Prenatale e presidente della fondazione il Cuore in una Goccia, a margine dell’evento inaugurale de “La Casa di ...

TREBISACCE: Rischio chiusura del Museo dell’Arte Olearia e della Cultura Contadina - TREBISACCE: Rischio chiusura del Museo dell’Arte Olearia e della Cultura Contadina - A rischio-chiusura il Museo dell’Arte Olearia e della Civiltà Contadina intestato al compianto “Ludovico noia” E’ quello che vorrebbero evitare i benemeriti fratelli noia (Francesco, Salvatore e Rena ...

Javier Goyeneche, l'imprenditore green amato dai reali di Spagna (e da Lapo Elkann). «La mia moda è cool non distrugge il Pianeta» - Javier Goyeneche, l'imprenditore green amato dai reali di Spagna (e da Lapo Elkann). «La mia moda è cool non distrugge il Pianeta» - Dialogo con l’imprenditore spagnolo fondatore di Ecoalf: «La sostenibilità rischiava di essere noiosa, ho cambiato il racconto». La pulizia dei mari e la collab con Lapo Elkann ...