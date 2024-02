Fiume Sarno | sequestrate due aziende nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Scarico abusivo di reflui industriali e gestione di rifiuti non autorizzata:due. Sotto chiave sono finite la Agriconserve Rega di Striano e la Bioverde di Sant'Antonio Abate, entrambe attive nel campo della produzione, lavorazione e commercializzazione delle conserve alimentari. Attività che secondo gli inquirenti si sarebbero svolte in violazione delle normative ambientali in materia di scarico dei reflui in acqua e del corretto smaltimento degli scarti prodotti. Ad eseguire il sequestro preventivo, disposto attraverso due decreti emessi dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i carabinieri del comando gruppo per la tutela ambientale di Napoli. I militari del Noe avrebbero accertato, da ciò che si apprende da fonti della Procura, il deposito ...