Casoria | sgomberi in via Indipendenza Il sindaco | “Tutelare subito chi ha legittimamente diritto alla casa”

(Di martedì 9 aprile 2024) Ildi, Raffaele Bene chiede un incontro in Procura pergli abitanti di via. Il Comune disi muove per dipanare la matassa creatasi nella vicenda del palazzo di via. La Procura pare che stia per inviare alle 24 famiglie residenti nell’edificio le notifiche per lo sgombero propedeuticosuccessiva demolizione. Il palazzo, realizzato circa 30 anni fa, è, infatti, ritenuto abusivo per ragioni ascrivibili a chi ha realizzato l’abuso nel 1992, nonostante le concessioni in sanatoria rilasciate nei successivi anni. Di fronte a questo scenario, ildi, Raffaele Bene ha immediatamente chiesto un incontro in Procura per valutare la ...

