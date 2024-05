Napolimania | da Udine a Udine c'è Osimhen ma non il Napoli Resta solo l'obiettivo Conference

Udinese-Napoli, pagelle Eurosport: Osimhen 7.5, Politano 7, bene Di Lorenzo - udinese-napoli, pagelle Eurosport: Osimhen 7.5, Politano 7, bene Di Lorenzo - Anguissa il peggiore in campo, Lobotka unico centrocampista dal voto positivo: le pagelle del match pareggiato alla Dacia Arena.

Mercato Udinese / Criscitiello: “Pareggio scontato ed ora Samardzic…” - Mercato udinese / Criscitiello: “Pareggio scontato ed ora Samardzic…” - Michele Criscitiello ha fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato dell'udinese ed anche un'idea sul mercato futuro ...

Adl, che Napoli vuoi nel futuro Per vincere ancora serve una rivoluzione, non semplici ritocchi - Adl, che napoli vuoi nel futuro Per vincere ancora serve una rivoluzione, non semplici ritocchi - Il presidente azzurro è ora di fronte ad un bivio e deve fare una scelta netta. Da un lato, ingaggiare un buon allenatore e predisporre qualche ritocco alla rosa, nell’ordine di un paio di elementi ...