Napoli - entra nel vivo il Maggio di Pizzofalcone

Il primo Napoli Racing show entra nel vivo oggi, sabato 13 aprile, trasformando il pittoresco lungomare della città partenopea in un palcoscenico di alta velocità. L’evento, che durerà fino a domenica, è gratuito per il pubblico, con prenotazione ...

E' difficile spiegare il terremoto dell'Irpinia a chi non lo ha vissuto. Un'emergenza che portò migliaia di morti e 300mila persone che rimasero senza casa, scandali e ferite. E' difficile anche spiegare i manicomi a chi non ha vissuto quell'epoca. ...

Paprika, Ghali: il nuovo singolo dal 10 maggio 2024 - unica data estiva dove porterà tutta la sua energia e la sua musica in un set dal vivo prima dell'attesissimo "GHALI – LIVE 2024", il tour -prodotto da vivo Concerti- in partenza ad ottobre nei più ...

Euro 2024, l'Inter si veste di azzurro: per la sua Italia Spalletti fa la 'spesa' ad Appiano - Manca poco più di un mese al via ufficiale di Euro 2024, quando la selezione azzurra di Luciano Spalletti proverà a difendere il titolo del 2021, ma il toto-nomi per la lista dei convocati è già nel ...

Successo a Palermo per Michele Zarrillo con il tour "Cinque giorni da 30 anni" - Una suggestiva atmosfera con luci soffuse, voce e la chitarra acustica di Roberto Guarino apre il concerto, in cui il cantautore spazia poi nel suo vasto repertorio di ballate romantiche e ritmi pop-r ...