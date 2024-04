Napoli - i terremotati che da 41 anni vivono in ex manicomio e ora rischiano lo sgombero

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 23 aprile 2024) E' difficile spiegare il terremoto dell'Irpinia a chi non lo ha vissuto. Un'emergenza che portò migliaia di morti e 300mila persone che rimasero senza casa, scandali e ferite. E' difficile anche spiegare i manicomi a chi non ha vissuto quell'epoca. Veri e propri lager nei quali veniva rinchiusa la sofferenza. E' difficile spiegare l'unione di queste due situazioni. Che ci sono state. E in qualche modo, ci sono ancora. Perché idell'80in exNove famiglieancora in quello che oggi è un ex, al "Frullone" di, dopo essere state ospitate lì nel post terremoto del 1980. Chi le invitò a restare era il direttore: non un nome qualsiasi, ma Sergio Piro, uno psichiatra che, insieme a Franco Basaglia, animò la lotta per la chiusura dei ...