Nadal | “Ritiro? Non ci penso proprio”

(Di domenica 3 marzo 2024) Las Vegas, 3 marzo 2024 – E’ conto alla rovescia per scandire il ritorno in campo di Rafa, che nel frattempo, a chi gli chiede di un eventualerisponde: “Non ci sto nemmeno pensando”. Il maiorchino si rivedrà in campo a Las Vegas, in un incontro d’esibizione con Carlos Alcaraz, altro tennista di cui non si conosce bene l’esatto stato di forma. "Non so a che punto sono – ha detto Rafa -. Devo essere onesto, non ho giocato nemmeno un set dopo Brisbane". Da Indian Wells a Monte Carlo, il calendario di"Due settimane fa mi ero dato come obiettivo semplicemente di scendere in campo a Las Vegas e a Indian Wells: ora sono più vicino a raggiungerlo. Non so a che livello sarò a Indian Wells ma è la cosa meno importante ora come ora. La priorità è non farmi di nuovo male", ha spiegato il campione maiorchino. "Mi piacerebbe ...

Il campione spagnolo: "La priorità ora è non farmi di nuovo male". ROMA - "Non so a che punto sono. Devo essere onesto, non ho giocato nemmeno un set dopo ... (ilgiornaleditalia)

Nadal: "Non so a che livello sarò a Indian Wells. Ritiro Non ci penso": 'Non so a che punto sono. Devo essere onesto, non ho giocato nemmeno un set dopo Brisbane'. Raga Nadal non nasconde dubbi e problemi prima ...sport.tiscali

Rafael Nadal: "Non so a che livello sono, la priorità è un'altra. Sul Ritiro...": Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Nadal: “L’obiettivo numero uno è uscire illeso da Indian Wells”: Nadal non ha evidentemente avuto modo di frequentare troppo ... cosa inaspettata ma che può succedere [l’nfortunio alla caviglia che lo aveva costretto al Ritiro contro Monteiro]. Non vedo fallimento ...ubitennis