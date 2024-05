MotoGP GP Le Mans 2024 - Vinales | Non vedo l’ora di vedere i tifosi Aprilia sulle tribune

(Di martedì 7 maggio 2024) L’è pronta per un nuovo fine settimana di gare, con lache fa tappa in Francia, sul circiuito di Le: “E’ una pista dove mi sono sempre sentito competitivo. Ho la sensazione che quest’anno sarà speciale per il livello che abbiamo raggiunto e per come mi sento con la RS-GP24. Credo che Lesarà uno dei tracciati dove saremo più forti. Arrivo concentrato e motivato, l’atmosfera in Francia è bellissima, il tracciato pure. Nondi” le parole di Maverick Viñales. “Sono felice di andare a Le, un circuito mitico dove la frenata è fondamentale. Il meteo è sempre complicato, in quel senso sarà una sfida. È una pista che ...

I due piloti del Team VR46 sono carichi per il prossimo appuntamento della MotoGP , il Gran Premio di Le Mans . Così Marco Bezzecchi : “Non vedo l’ora di arrivare in pista, sono davvero molto carico dopo la bella gara di Jerez, ci voleva per tutta la ...

Pedro Acosta ha stupito tutti nel suo approccio alla MotoGP , sfoderando delle prestazioni eccellenti e dimostrando subito un livello impressionante per un rookie che non guida certamente la miglior moto in griglia. Il giovane talento spagnolo della ...

