Montecitorio | question time con i ministri Giorgetti - Pichetto Frati - Schillaci e Calderone

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 8 maggio 2024) OrazioROMA – Si svolge oggi, 8 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo, risponde a interrogazioni sul gettito relativo al versamento da parte dei principali istituti di credito dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (Silvestri – M5S); sulle fonti di finanziamento della proroga della riduzione del cuneo fiscale (Grimaldi – AVS). Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberton, risponde a una interrogazione sulle iniziative a favore dei settori manifatturieri in relazione all’attuazione della normativa europea in materia di scambio di ...