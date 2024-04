Montecitorio | question time con i ministri Lollobrigida e Valditara

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 aprile 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 17 aprile, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco, risponde a interrogazioni sulle iniziative per una revisione delle limitazioni relative all’utilizzo del palangaro per la pesca sportiva (Pastorino – Misto-+Europa); sulle iniziative in relazione al Piano nazionale di utilizzo sostenibile dei pesticidi (Evi – AVS); sulle iniziative per la tutela del comparto suinicolo italiano in relazione alla diffusione della peste suina africana (Benzoni – AZ-PER-RE); sulle iniziative per il contrasto alla contraffazione ai danni del comparto agricolo (Foti – FDI). Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe ...