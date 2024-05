Mirabilandia - tutti gli eventi estivi da non perdere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – L?estate è alle porte eè già pronta con una programmazione diperi gusti. Si parte sabato 22 e domenica 23 giugno con il weekend Winx Fairy Days dedicato alle fatine più famose d?Italia. Due giornate fatalose in compagnia di Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna per diventare protagoniste di tante attività e vivere esperienze uniche.Sabato 6 luglio appuntamento esclusivo con Weekend Dance per festeggiare la Notte Rosa della Riviera Romagnola. Un evento speciale del Capodanno dell?Estate firmato in esclusiva perda Claudio Cecchetto che farà ballare i visitatori al ritmo delle hit più famose di sempre, con un dj set in collaborazione con il Samsara di Riccione. Grande attesa anche per i comici e imitatori Claudio Lauretta e Leonardo ...