Minaccia la titolare del bar | daspo urbano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Emessa una misura di prevenzione personale del “” (divieto di accesso alle aree urbane) a carico di un quarantatreenne residente a Massa. Il Questore di Massa Carrara, Santi Allegra, in seguito ad attenta istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso nei giorni scorsi un Divieto di accesso alle aree (D.AC.UR.) nei riguardi di un cittadino residente a Massa. Ilè un provvedimento che mira a garantire la difesa della cosiddetta “sicurezza urbana”, intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, favorendone la sicurezza e la fruibilità da parte dei cittadini. Laddove si verifichino situazioni che concorrano a minare questi presupposti, il Questore interviene adottando una misura di prevenzione personale a carico di coloro che abbiano messo in atto ...

