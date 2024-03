Grande Fratello | Alessio Falsone è una furia contro Federico Massaro | gli altri inquilini basiti | “Non può minacciarlo sempre!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ancora una volta,è stato al centro di una discussione per via delle sue abitudini, che secondo il resto dei concorrenti delnon si addicono alla vita in comunità. Ieri sera, durante la cena,ha contestato al modello l’eccessiva voracità dopo averlo osservato prendere tre polpette dal piatto centrale. Secondo l’allenatore, la porzione di(che si è giustificato dicendo “io non faccio niente“) era troppo abbondante. Quindiè stato nuovamente additato come poco rispettoso nei confronti deglicommensali. Concordi con, anche Sergio D’Ottavi, Perla Vatiero e Anita Olivieri, che hanno invitato il coinquilino a rinunciare a due polpette. Senza ...