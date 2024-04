Milan - Stefano Pioli | se tiri quaranta volte e segna Gabbia Messaggio per Leao?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le parole dell’allenatore delal termine della partita contro la Roma: see non Leao… Termina qui il percorso in Europa League del. Dopo la sconfitta per 0-1 nel quarto di finale di andata, infatti, la Roma ha vinto di nuovo anche all’Olimpico, questa volta per 2-1. Nonostante il risultato finale, però, la partita dei rossoneri contro la squadra di De Rossi non è stata così negativa, con il Diavolo che ha sfiorato piùil goal fino a trovarlo nel finale con. In 11 contro 10 dopo l’espulsione di Celik, infatti,ha schierato una formazione super offensiva, ma nonostante questo il suonon è riuscito a completare la rimonta. Al termine della partita ...