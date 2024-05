Milan e Napoli - lo Sporting prova a tenersi Gyokeres | rinnovo con maxi-clausola

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ma soprattutto il Liverpool stavano pensando seriamente a lui in vista della prossima sessione di mercato, ma per Viktor,...

Panchina Milan , l’attuale allenatore rossonero Stefano Pioli è sempre più vicino al Napoli : il contratto è pronto . Tutti i dettagli… Non solo il Milan , anche il Napoli è alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione. Sì, perché il disastro ...

L'ANALISI - Cucchi: "Pioli ha avuto a che fare con Lotito, non avrebbe problemi con ADL" - Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss napoli: "napoli e Lazio stanno vivendo una stagione complicata dopo lo scudetto di una e il secondo posto dell ...

Trombetti: "Basta palle sul tecnico del Napoli. Conte non lo prende nessuno, non ha la fila" - Antonio Conte non si siederà sulla panchina del napoli: si sbilancia Guido Trombetti, convinto che il mister leccese non sbarcherà mai in Campania.

SERIE A - Atalanta-Roma affidata a Guida, Inter-Frosinone a Giua, Sozza per Milan-Cagliari - Pairetto è stato invece scelto per napoli-Bologna, che si disputerà sabato alle 18. Giua poi fischierà Inter-Frosinone, Sozza milan-Cagliari e Santoro Juve-Salernitana.