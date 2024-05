Primo ciak per Mercoledì 2 Steve Buscemi nel cast

(Di martedì 7 maggio 2024)2 (Us Netflix)sta tornando. E con lei nuovi misteri e atmosfere dal sapore gotico.in Irlanda per la seconda stagione della serie Netflix, rimasta in testa alla Global Top 10 per 20 settimane. Ceata e diretta da Tim Burton,si arricchisce di nuove presenze nel. Ildi2 Jenna Ortega riprende le vesti diAddams, affiancata da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez nei ruoli rispettivamente di Morticia, Gomez e Pugsley Addams. Tra le novità deldella seconda stagione vediamo l’ingresso di(Il grande Lebowski, Boardwalk Empire – L’impero del crimine) e la partecipazione di Christopher ...

È ufficiale, al via dal prossimo 22 aprile le riprese di Sandokan , Serie tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Nel cast Can Yaman , Ed Westwick , Alessandro Preziosi .

Naturaset, dopo i “ciak si gira” arrivano i premi per i vincitori - Naturaset, dopo i “ciak si gira” arrivano i premi per i vincitori - Il progetto “Naturaset” guarda dritto alla giornata finale in cui verranno premiati i vincitori e proiettati sul grande schermo, al cinema Palma, a metà maggio, i lavori audiovisivi degli studenti del ...

Nessun posto al mondo – Vanina Lappi racconta il suo doc in sala dal 7 maggio - Nessun posto al mondo – Vanina Lappi racconta il suo doc in sala dal 7 maggio - «Quello che mi interessava mentre giravo era vedere come questi due mondi si scontrano», spiega a ciak la regista ... durante la lavorazione della sua opera precedente, Sopra il fiume (primo Premio al ...

Mare Fuori 5, basta con i look da criminali: si ritorna alle origini - Mare Fuori 5, basta con i look da criminali: si ritorna alle origini - Potrebbe essere questo il motivo del cambio di regia della quinta stagione, che batterà il primo ciak in città a giugno con un ritmo serratissimo di riprese fino ad ottobre, senza pause, neanche a ...