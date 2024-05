Mercato Inter - Ausilio ‘dimentica’ un nome? Unico assente

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ildell’sarà fatto di non tantissimi arrivi né di tante partenze. L’ha ribadito più volte, nella lungavista con Biasin di questo pomeriggio. Ma fra i nomi fatti dal direttore sportivo ne manca uno. CHI VA VIA? – Nel corso della lungavista di Fabrizio Biasin con Pierosi è parlato a lungo – lato– dell’attacco dell’del 2024-2025. Dove ha annunciato che il rinnovo di Lautaro Martinez arriverà, così come che Romelu Lukaku ha impedito la permanenza di Edin Dzeko e che invece potrebbero rimanere sia Marko Arnautovic sia Alexis Sanchez. C’è però unche manca: Joaquin Correa. Non l’ha mai citato, nonostante un lungo discorso sui possibili attaccanti per la prossima ...

