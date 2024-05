Ausilio | Voci mercato Inter? Prima mi arrabbiavo! Ora sorrido

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024), direttore sportivo dell’, è protagonista questo pomeriggio. Lo sta facendo in una diretta Instagram con Biasin per Libero Quotidiano. PAROLA AL DS – Le prime dichiarazioni di Piero: «Sono all’ormai da una vita, con diverse mansioni. Come va la gamba dopo l’infortunio? Era per una buona causa, al primo passo dopo essere entrato in campo al fischio finale del derby ho sentito male al polpaccio. Pensavo fosse una cosa semplice e invece è abbastanza lunga, ma tornerò in tempo. Quando ne ho parlato con Simone Inzaghi abbiamo riso perché ha detto che è meglio sia capitato a me che a un giocatore». IL RENDIMENTO –valuta quanto fatto dall’partendo proprio dai pochi infortuni: «È stata una stagione positiva, da tutti i punti di vista e anche da questo. ...