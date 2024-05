Mentana - ore di riflessione | probabile annuncio al tg delle 20

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'intervento di Urbano Cairo, che con un comunicato diramato oggi ha provato a rimettere insieme i cocci sparpagliati da Enricoe Lilli Gruber - protagonisti in questi giorni di una bagarre senza precedenti a La7 - potrebbe non sortire l'effetto auspicato, ovvero calmare gli animi dei due...

Oggi nuovo annuncio del direttore del tgLa7? Ore di riflessione per Enrico Mentana, che, dopo il violento Scontro con Lilli Gruber, potrebbe annunciare stasera la sua decisione. La disputa tra i due giornalisti ha raggiunto il culmine con ...

Enrico Mentana non è mai stato così lontano da La7. Lo Scontro con Lilli Gruber, che l'aveva accusato di «incontinenza» per aver tardato a darle la linea...

(Adnkronos) – Ore di riflessione per Enrico Mentana, che, dopo il violento Scontro con Lilli Gruber, potrebbe annunciare stasera la sua decisione. La disputa tra i due giornalisti ha raggiunto il culmine con l'ultimatum di Mentana che ieri sera, ...

Lilli Gruber risponde al comunicato di Urbano Cairo dopo la lite con Enrico Mentana su La7 - Lilli Gruber risponde al comunicato di Urbano Cairo dopo la lite con Enrico mentana su La7 - Il commento di Lilli Gruber alla nota dell'editore di La7 sulla polemica in corso tra la conduttrice di 'Otto e mezzo' e il direttore del tg, Enrico mentana.

Scontro Mentana-Gruber, Cairo risponde: ore di riflessione per direttore tg - Scontro mentana-Gruber, Cairo risponde: ore di riflessione per direttore tg - (Adnkronos) - Ore di riflessione per Enrico mentana, che, dopo il violento scontro con Lilli Gruber, potrebbe annunciare stasera la sua decisione. La disputa tra i due giornalisti ha raggiunto il ...

Cairo risponde su scontro con Gruber, ore di riflessione per Mentana - Cairo risponde su scontro con Gruber, ore di riflessione per mentana - Ore di riflessione per Enrico mentana, che, dopo il violento scontro con Lilli Gruber, potrebbe annunciare stasera la sua decisione. La disputa tra i due giornalisti ha raggiunto il culmine con l'ulti ...