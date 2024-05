Mentana non ci sta per la battuta della Gruber e minaccia dimissioni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “L’incontinenza è una brutta cosa”. Ladi Lilliper aver ricevuto in ritardo la linea per la puntata di ‘Otto e mezzo’, ha mandato su tutte le furie il collega Enrico. Il direttore del Tg di La7 parla di offese gratuite e spiega – al termine dell’edizione del notiziario in onda ieri sera – che “si è andati un po’ lunghi con il telegiornale” perché “era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo. In più come ogni lunedì c’erano i nostri sondaggi e l’appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Me ne scuso con i telespettatori”. Poi ricorda che aveva comunque avuto l’ok da “chi dirige questa rete” per terminare eventualmente con qualche minuto di ritardo l’edizione del tg. “Chi ci ha seguito, Lilli, ...