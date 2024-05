Meloni - premierato mette fine a sovrapposizione ruoli

Pnrr, gli Its Academy ricevono 1 miliardo e mezzo di euro. Cosa sono e che ruolo hanno - Pnrr, gli Its Academy ricevono 1 miliardo e mezzo di euro. Cosa sono e che ruolo hanno - Nuovi fondi per gli Its, le scuole post diploma per conseguire il titolo di tecnico seperiore. Dal Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza arriva un miliardo e mezzo di euro. Le Fondazioni Its..

I fondi alla Croce Rossa e il doppio ruolo del braccio destro di Rocca nel mirino delle opposizioni - I fondi alla Croce Rossa e il doppio ruolo del braccio destro di Rocca nel mirino delle opposizioni - Pd, Azione, Italia Viva, M5S, Avs e Polo Progressista chiedono le dimissioni di Giuseppe Pisano, revisore dei conti dell'organizzazione umanitaria e capo di Gabinetto in Regione ...

F1 | Lascia il CEO FIA: Natalie Robyn esce dal ruolo a fine mese - F1 | Lascia il CEO FIA: Natalie Robyn esce dal ruolo a fine mese - Il primo amministratore delegato nella storia della FIA ha deciso di abbandonare il ruolo alla fine del mese di maggio per tornare a un ruolo attivo nell'automotive. Natalie era stata chiamata dal pre ...