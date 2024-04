Vip italiani in lutto | chi è la vittima dell’incendio nel quartiere Prati di Roma

(Di venerdì 5 aprile 2024) Social. 5 aprile 2024, tragedia stamattina all’alba: neldiè divampato un incendio al quarto piano di una palazzina. Alla fine delle operazioni di soccorso i vigili del fuoco hanno rinvenuto un corpo carbonizzato di un uomo di cui ora si conosce l’identità. La notizia ha portato lo sgomento nel mondo dei vip tra il quale laera nota. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: Tv in: addio allo storico conduttore italiano Leggi anche: Graveper la famosa attrice, è morto il papà Scoppia un incendio neldiQuesta mattina all’alba un incendio è divampato nel cuore di, nel. Le fiamme hanno cominciato ...

A quattro giorni dal lancio di Axiom 3, la missione partita dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral che per la prima volta porta nello spazio le eccellenze alimentari del Made in Italy, la Cucina ... (ildenaro)

Dalla Rossellini alla Balivo, le vip a Roma per la sfilata Pucci - Non poteva che essere all’insegna del colore la sfilata organizzata a Roma da Pucci. Nella storica cornice di Palazzo Altemps, edificio del 15esimo secolo che ha sede in piazza Sant’Appolinare, è anda ...msn

Ernesto Tafuri, chi era il dentista dei vip morto nell'incendio a Roma. I clienti attori e i guai con la droga - «Istruttore di sub, pilota di aerei, di Ferrari, medico chirurgo e odontoiatra». Così si legge nella descrizione del profilo Facebook di Ernesto Tafuri, 70 anni, rimasto vittima ...ilgazzettino

Ernesto Tafuri, il dentista dei vip morto nell'incendio a Roma. Chi era: i clienti attori e i guai con la droga - «Istruttore di sub, pilota di aerei, di Ferrari, medico chirurgo e odontoiatra». Così si legge nella descrizione del profilo Facebook di Ernesto Tafuri, 70 anni, ...leggo