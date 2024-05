Mattarella all' Assemblea dell' Onu | Minacce nucleari sono una follia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Russia ha riportato la guerra in Europa e insieme alla guerra «spinte vetero-nazionalistiche e pulsioni neo-imperialiste» che si posbattere solo rafforzando e riformando le Nazioni Unite. Sergioè intervenuto all’generale’Onu e con un lungo intervento ha passato in rassegna le principali crisi internazionali spiegando la linea di politica estera del governo....

Roma, 3 maggio 2024 – Un Esercito da rinnovare, da rendere più agile, più adatto ad una proiezione europea in uno scenario di tensione e di conflitti sulla porta di casa come quelli di Medio Oriente e Ucraina. Sono concetti emersi nello sventolio ...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è a New York per una visita che lo vedrà pronunciare un discorso all’assemblea generale dell’ONU. È il quarto capo dello Stato della storia repubblicana a farlo. L’intervento di Mattarella giunge ...

Nel corso del suo intervento, il presidente della Repubblica ha toccato tutti i punti caldi dell'agenda internazionale, dai conflitto in Ucraina e Medio Oriente allo sviluppo dell'Africa e all'impegno italiano nella creazione di un mondo giusto e ...

