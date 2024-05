(Di martedì 7 maggio 2024) Nel corso del suo intervento, il presidente della Repubblica ha toccato tutti i punti caldi dell'agenda internazionale, dai conflitto in Ucraina e Medio Oriente allo sviluppo dell'Africa e all'impegno italiano nella creazione di un mondo giusto e sicuro

Il Presidente della Repubblica ha aperto a New York la conferenza su nodi cruciali dell’agenda per il futuro denunciando il “proliferare di drammatici conflitti”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a New York, dove ha aperto i lavori della conferenza Onu su pace e giustizia e oggi terrà un discorso davanti all'Assemblea generale. Il capo di Stato italiano ha parlato di clima e libertà di ...

All'Onu Mattarella inchioda Putin: "Ha riportato la guerra in Europa" - All'Onu mattarella inchioda Putin: "Ha riportato la guerra in Europa" - Il presidente della Repubblica Sergio mattarella ha iniziato così il suo discorso di fronte all'81esima seduta dell'Assemblea generale delle Nazioni unite al Palazzo di vetro. "Apprezzo molto ...

Les Demoiselles d'Avignon, il quadro di Picasso ammirato da Mattarella al MoMa di New York - Les Demoiselles d'Avignon, il quadro di Picasso ammirato da mattarella al MoMa di New York - Il presidente della Repubblica Sergio mattarella, prima dell'intervento di fronte all'Assemblea generale dal titolo Italia, Nazioni Unite e multilateralismo per affrontare le sfide comuni, ha visitato ...

Ucraina, Mattarella all'Onu: aggressione russa contraddice ragioni Nazioni Unite - Ucraina, mattarella all'Onu: aggressione russa contraddice ragioni Nazioni Unite - New York, 7 mag. (askanews) - 'L'aggressione mossa dalla Federazione Russa all'Ucraina contraddice le ragioni fondanti dell'Onu ed è ancora più ...