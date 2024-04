Mantova | Cesena e Juve Stabia | tre storie diverse per lo stesso risultato | ecco come hanno conquistato la Serie B

(Di martedì 9 aprile 2024) Mancava solo l`ultimo tassello per completare il quadro delle promosse inB e alla fine anche la- per la verità con ampio...

Rendimento decisamente diverso questa sera nel turno infrasettimanale per le due squadre che stanno comandando da tutta la stagione i gironi A e B di Serie C 2023 / 2024 . Può sorridere il Mantova , che ... (sportface)

Mantova e Cesena potrebbero festeggiare la promozione in Serie B nei rispettivi match nella giornata di oggi Potrebbe essere il grande giorno per festeggiare la promozione in Serie B. Oggi Mantova e ... (calcionews24)

Serie B, arriva anche la Juve Stabia dopo Cesena e Mantova - La Juve Stabia è la terza squadra già promossa in Serie B. Il terzetto delle regine della C si completa in anticipo, visto che mancano ancora 3 giornate alla fine della ...ilmessaggero

Promossi in Serie B Cesena, Juve Stabia e il Mantova del lauretano Possanzini - ASCOLI PICENO - Dopo il Cesena altre due squadre promosse dalla Lega Pro alla Serie B. Ieri sera festa grande per la Juve Stabia, dopo lo 0-0 di Benevento, e Mantova, sconfitto a Meda contro il Renate ...veratv