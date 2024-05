Maltempo - allerta gialla in 5 regioni

allerta gialla in Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia Italia divisa in due dal meteo oggi , con il Maltempo che colpisce in particolare il sud facendo scattare l' allerta gialla per il rischio di temporali e nubifragi. La pi oggi a è il ...

(Adnkronos) – Italia divisa in due dal meteo oggi , con il Maltempo che colpisce in particolare il sud facendo scattare l' allerta gialla per il rischio di temporali e nubifragi. La pi oggi a è il prodotto di correnti fredde e instabili. Il Maltempo ...

(Adnkronos) – Italia divisa in due dal meteo oggi , con il Maltempo che colpisce in particolare il sud facendo scattare l’ allerta gialla per il rischio di temporali e nubifragi. La pi oggi a è il prodotto di correnti fredde e instabili. Il Maltempo ...

Previsioni meteo: maltempo in Italia, allerta su diverse regioni per pioggia, vento e grandine - Previsioni meteo: maltempo in Italia, allerta su diverse regioni per pioggia, vento e grandine - La perturbazione meteorologica che ha colpito l'Italia nelle ultime 24 ore si sta spostando verso est e si prevede che nelle prossime ore continuerà a portare piogge, vento e grandinate su altre regio ...

Arriva la pioggia in Sicilia, allerta meteo gialla anche in provincia di Trapani - Arriva la pioggia in Sicilia, allerta meteo gialla anche in provincia di Trapani - Torna il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida per tutta la giornata di oggi mercoledì 8 maggio. L’ ...

Il Meteo in Sicilia, maltempo con temporali e allerta gialla, scendono le temperature – LE PREVISIONI - Il Meteo in Sicilia, maltempo con temporali e allerta gialla, scendono le temperature – LE PREVISIONI - maltempo, pioggia, venti forti e allerta gialla con condizioni meteo avverse. Queste le previsioni per la giornata di mercoledì 8 maggio in Sicilia dove sono anche in diminuzioni le temperature ...