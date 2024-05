Mahmood | Mia madre è la donna più importante della vita - mi ha insegnato la libertà E canta L’appuntamento con la Mannoia a Una Nessuna Centomila

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Questa sera alle ore 21.30 su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio2 e su RaiPlay andrà in onda l’evento “Una– In Arena”, condotto da Amadeus all’Arena di Verona, in cui la musica italiana si unisce contro la violenza sulle donne. Durante la serata, si alterneranno sul palco dell’anfiteatro veronese in duetti inediti e performance uniche gli artisti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella, Francesca Michielin, Fabrizio Moro,, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo. Tutti uniti per un obiettivo comune: dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza. Nel backstage di Rai ...

