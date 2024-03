(Di venerdì 8 marzo 2024) AlcunidiRomano in un comune sentire hanno scritto due lettere, che attraverso Fanpage.it desiderano far arrivare aFrancesco e alMarco Salvi. Un ringraziamento per la presa di posizioneChiesa cattolica sulla vicenda di Gisella Cardia.

False apparizioni della Madonna a Trevignano, lettera dei fedeli a Papa e vescovo per ringraziarli: "Grazie Papa Francesco, perché la Chiesa cattolica ha preso una posizione chiara e definitiva sulle apparizioni e lacrimazioni di statuette a Trevignano Romano. E grazie per averci dato il vescovo ...fanpage

Il vescovo di Civita Castellana ufficializza il giudizio della Chiesa sulle False apparizioni di Trevignano (A. Sillioni): Non soprannaturalità dei fatti in questione”. Sono le conclusioni a cui è giunto il vescovo di Civita Castellana, mons. Marco Salvi, in merito alle presunte apparizioni e rivelazioni di Trevignano. Do ...farodiroma

Madonna di Trevignano, il verdetto del vescovo: «Nessuna apparizione ma tanti errori dottrinali e falsità»: Il decreto del pastore della diocesi di Civita Castellana mette la parola fine al fenomeno delle presunte apparizioni mariane alla santona Gisella Cardia decretando la “non soprannaturalità dei fatti ...famigliacristiana