Macron posa la prima pietra a una fabbrica di polvere da sparo per Kiev | “Siamo in economia di guerra”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) A Bergerac, la cittadina della Francia centrale nota per il celeberrimo personaggio della letteratura Cyrano, il presidente Emmanuelhato ladella nuovadi esplosivi per munizioni per lain Ucraina. Lo stesso numero uno dell’Eliseo ha definito l’inaugurazione come una nuova tappa dell'”di”, necessaria per rispondere ai bisogni dell’Ucraina e alla nuova attualità geopolitica. Al sito di Eurenco, leader europeo delle polveri e degli esplosivi,è stato accompagnato dai ministri dell’, Bruno Le Maire, e da quello della Difesa, Sébastien Lecornu. Sul posto ha incontrato i dirigenti dell’industria francese degli armamenti e affronterà con loro il tema ...