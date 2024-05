L’Unione europea non vuole vietare l’allevamento di animali

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il 22 marzo 2024 è stato pubblicato un post su Threads in cui è presente la foto della presidente della CommissioneUrsula Von Der Leyen e l’immagine di due trattori. Sul braccio di uno di questi è fissato un cartello con scritto «rispetto per l’agricoltura rispetto per tutti». Sotto alle due immagini è presente il seguente testo: «Vietato allevare. L’Europa interviene anche su questo e manda in fallimento gli agricoltori». Secondo questo post, dunque, la Commissioneavrebbe deciso il divieto di allevare gli. Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. La notizia oggetto di analisi è stata originariamente pubblicata il 21 marzo 2024 sul sito web Il Paragone e l’articolo menziona una direttiva del...