Cento anni UniFi | l’Antigone di Sofocle con Massimo Cacciari | Pietro Costa e Luciano Violante

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 – Un appuntamento imperdibile per gli amanti del mondo classico.dirivive all’interno dell’Ateneo fiorentino e offre lo spunto per riaffermare l’inscindibile rapporto tra diritto, arte e giustizia. All’interno del calendario di eventi per idi, l’Ateneo propone un incontro e una lettura scenica dedicati alla tragediaa “Antigone”, organizzati dal dipartimento di Scienze Giuridiche e dalla scuola di Giurisprudenza. Il primo evento, ospitato venerdì 12 aprile in aula magna (ore 15 - piazza San Marco 4) e intitolato "Riflessioni su Antigone tra Giustizia, Politica e Città", vedrà la partecipazione degli accademici dei Lincei...