(Di mercoledì 8 maggio 2024)(Pisa), 8 maggio 2024 - La Dea bendata bacia ancora la Toscana. Nell’ultima estrazione del, come riporta Agipronews, a, in provincia di Pisa, è stato messo a segno un colpo da 27 mila. L’ultimo concorso delha distribuito premi per oltre 8 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 480 milioni diin tutto il 2024. La più alta dell’estrazione di martedì 7 maggio arriva da San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, con tre ambi e un terno dal valore di 47.500, a cui si aggiungono gli 11.875a Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, sempre con la stessa combinazione. Si ...

Elezioni comunali 2024: come si vota - Elezioni comunali 2024: come si vota - Sabato 8 (dalle 14 alle 22) e domenica 9 giugno 2024 (dalle 7 alle 23) i cittadini dei Comuni interessati saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i membri del Consiglio co ...

Lotto, a Casciana Terme Lari vinti 27mila euro - Lotto, a Casciana terme lari vinti 27mila euro - Casciana terme lari (Pisa), 8 maggio 2024 - La Dea bendata bacia ancora la Toscana. Nell’ultima estrazione del Lotto, come riporta Agipronews, a Casciana terme lari, in provincia di Pisa, è stato ...

Al via play off e play out. Quindici squadre in corsa - Al via play off e play out. Quindici squadre in corsa - Dalla Cuoiopelli in Eccellenza all’"esercito" di Prima e Seconda categoria. In Promozione San Miniato Basso spareggia con la Sestese per vincere il girone.