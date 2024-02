San Giuliano Terme verso il voto La prima mossa è il duello a distanza tra Matteo Cecchelli e Ilaria Boggi

Per quanto ci riguarda i nuovi casi si sono concentrati, in particolare, nella zona Pisana che comprende i comuni di Calci, Cascina, Crespina Lorenzana, Pisa, Fauglia, San Giuliano Terme, Vecchiano,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sulle linee di partenza, i due candidati a sindaco per le elezioni di giugno a Sansi presentato ai cittadini con un doppio appuntamento previsti entrambi per domani. Il primo alle 10.30 a Pappiana al "circolo arci 90" dove l’attuale assessore della giunta Di Maio,presenta in un incontro aperto alla cittadinanza la candidatura sostenuta dal centrosinistra. Il candidato per la guida del comune termale alle prossime elezioni amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno è sostenuto dalla coalizione composta da Partito Democratico, la lista civica SanFutura, Sinistra unita per un’altra Sane Democratici Riformisti Insieme. "Sabato (domani ndr) – dicono dalla coalizione di ...