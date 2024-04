(Di sabato 20 aprile 2024) AGI - È, in magistratura dal 1961 al 2010. Aveva 87 anni. L'annuncio arriva dalla redazione del programma tv Forum doveha preso parte comeper due stagioni, dal 2011 al 2013, appena andato in pensione. Napoletano di origine,da pm presso la procura partenopea aveva seguito alcune inchieste sulla camorra, culminate con gli arresti dei boss Cutolo, Zazza e Nuvoletta. Ma la sua realizzazione professionale è avvenuta a Roma dove ha seguito le indagini più delicate, dalla scomparsa di Emanuelaall'omicidio di Simonetta Cesaroni alla morte della studentessaall'Università La Sapienza. Da procuratore aggiunto presso la procura capitolina - carica che ha ricoperto dal 1994 al ...

AGI - È morto Italo Ormanni , in magistratura dal 1961 al 2010. Aveva 87 anni. L'annuncio arriva dalla redazione del programma tv Forum dove Ormanni ha preso parte come giudice per due stagioni, dal ... (agi)

È morto il giudice Italo Ormanni, seguì i casi Orlandi e Marta Russo - AGI - È morto Italo Ormanni, in magistratura dal 1961 al 2010. Aveva 87 anni. L'annuncio arriva dalla redazione del programma tv Forum dove Ormanni ha preso parte come giudice per due stagioni, dal 20 ...msn

Appello mamma Mario Paciolla, storia non sia affare di famiglia - Da Napoli Anna Motta, la mamma di Mario Paciolla, il cooperante morto in Colombia in condizioni non chiare, lancia un appello "affinché la nostra storia non resti un affare di famiglia". (ANSA) ...ansa

morto il cospirazionista che si è dato fuoco davanti al tribunale dove processavano Trump - L'uomo che si è dato fuoco venerdì fuori dal tribunale di New York dove si svolge il processo a Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels è deceduto.globalist