LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Merlier e Gaviria rientrano in discesa Gruppo compatto a 110 km al traguardo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 15.03che prosegue in fila indiana in, con l’andatura che comunque rimane elevata. 15.01 Vediamo ora se appena terminata lapartiranno altri attaccanti, o se le squadre dei velocisti controlleranno la situazione fino all’arrivo. Intanto tra 30 km c’è il primovolante di giornata, e nei scorsi giorni in occasione di questi sprint c’è sempre stata battaglia. 14.59 Si esaurisce la fuga di giornata, con i quattro battistrada ripresi dalquando mancano poco meno di 110 km al. 14.58 Grande lavoro della Soudal Quick-Step, che facendo a tutta la prima parte dellavede già la coda di unmolto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 Meno di 40 km all’arrivo! 16.25 Reuben Thompson si prende i punti al GPM facendo uno sgarbo a Louis Meintjes, impegnato nella classifica scalatori del Giro dei Paesi Baschi . Il sudafricano non l’ha ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Ora si va in discesa , mentre al traguardo mancano 35 km all’arrivo! 14.12 Scollinata Croce Abbio: Filippo Fiorelli è il primo a passare al GPM! I fuggitivi vanno in discesa . 14.10 Intanto Manuel ...

