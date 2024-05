Vuole sforare così tanto che… Fiorello e il piano segreto dietro la lite Mentana-Gruber

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Terzultima puntata di 'VivaRai2!':, Biggio, Casciari e tutto il cast hanno dato il buongiorno a tutta Italia con la consueta dose di buonumore. Grande ospite della puntata di mercoledì 8 maggio è stata Orietta Berti, la "popstar più grande d'Italia",definita da, che ha cantato con lei, regalando al pubblico il singolo 'Una Vespa in Due', brano dell'estate presentato in anteprima proprio al mattin show e presto disponibile su tutte le piattaforme.ha poi riservato un commento a quanto accaduto di recente a La7: "Si sta scatenando il putiferio tra Enricoe Lilli. Pensate che il Papa ha chiesto il cessate il fuoco! Lui era arrabbiatissimo, è tornato a casa, Francesca Fagnani l'ha guardato e gli ha chiesto 'ma tu che belva ti senti?'". In ...

