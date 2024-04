Novoli | vigile aggredito fuori da un locale finisce a terra privo di sensi | licenza sospesa

(Di venerdì 12 aprile 2024) Firenze, 12 aprile 2024 - Il questore Maurizio Auriemma ha sospeso per 10 giorni ladi un pubblico esercizio fiorentino frequentato da persone già note alle forze di polizia. Il provvedimento, elaborato dalla Divisione amministrativa e sociale della Questura di Firenze, è stato emesso a seguito di un’aggressione agli agenti della polizia municipale che, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuta nella tarda mattinata dello scorso 3 aprile nei pressi delche si trova nella zona di. Sulla base di quanto ricostruito, una pattuglia del Reparto di Rifredi avrebbe notato uno scooter transitare a forte velocità in zonae fermarsi nei pressi di un. Gli agenti si sono quindi affiancati al veicolo chiedendo i documenti al conducente e quest’ultimo, almeno in un primo momento, si ...

