Treni bloccati e aerei costosissimi, l’allarme degli operatori turistici: «Pasqua, arrivano le prime disdette»

Pochi collegamenti, orari scomodi, frequenti ritardi, cantieri e interruzioni sulle strade principali e in ultimo la frana che ha reso inagibile il tratto di rete ferroviaria da Foggia a ...quotidianodipuglia

Guasto alla linea a Paola, in provincia di Cosenza, per dei problemi elettrici: disordini, disagi e rallentamenti dei Treni: Guasto alla linea a Paola, in provincia di Cosenza, per dei problemi elettrici: disordini, disagi e rallentamenti dei Treni ...strettoweb

Suicidio a Mestrino sulla linea ferroviaria Venezia-Milano, circolazione in tilt. I passeggeri: «Abbiamo sentito un botto»: MESTRINO - Suicidio a Mestrino sulla linea ferroviaria Venezia-Milano, circolazione in tilt. I passeggeri: «Abbiamo sentito un botto». Intorno alle 8.45 un incidente ...ilgazzettino