La Volta Buona anticipazioni e ospiti 8 maggio 2024 | c’è Alberto Palladini da Un Posto al Sole!

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lache si conferma come uno dei programmi più seguiti e amati grazie alla conduzione brillante di Caterina Balivo. Tra gliche arricchiranno la puntata del 8, spicca la presenza di Maurizio Aiello, noto per interpretare il personaggio diin “Unal”. In questa occasione speciale, il programma aprirà le porte a uno dei volti più amati della soap opera italiana. Maurizio Aiello, conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione in “Unal” nel ruolo di, porterà con sé non solo la sua esperienza sul set, ma anche le emozioni e le storie che hanno reso indimenticabile il suo percorso ...

Giustizia, Francesco Petrelli: «Doppio Csm e carriere separate, questa deve essere la volta buona» - Giustizia, Francesco Petrelli: «Doppio Csm e carriere separate, questa deve essere la volta buona» - Francesco Petrelli, presidente dell'Unione camere penali, partiamo dall'attualità. Che ne pensa delle parole del ministro Nordio rispetto al caso Liguria «Un pubblico ...

Buona la prima per il Legnago. Superato il Lumezzane per 1-0 - buona la prima per il Legnago. Superato il Lumezzane per 1-0 - buona la prima per il Legnago Salus. Per la prima volta in questa fase i veronesi superano il Lumezzane per 1 a 0 e saranno in campo già sabato 11 per il secondo turno contro l'Atalanta Under 23 ...

La Volta Buona, Paola Ferrari e il giudizio sprezzante su Elodie: “Libera Una scusa per vendere” - La volta buona, Paola Ferrari e il giudizio sprezzante su Elodie: “Libera Una scusa per vendere” - Nuovo capitolo dello scontro tra Paola Ferrari ed Elodie. Durante la puntata del 6 maggio di La volta buona, programma di Rai1 che vede Caterina ...