Voi vecchi… Caterina Balivo - ondata di gaffe a La Volta buona

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 7 maggio 2024) News Tv.ospita Gigi Marzullo a “La” su Rai 1. Durante la puntata, la conduttrice incespica e, complice la guardia abbassata, commette unadopo l’altra. (…) Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, ascolti flop: Mediaset ad un bivio, pronto un clamoroso dietrofront Leggi anche: Montesano non perdona: parole al veleno contro “Ballando con le stelle”ospita Gigi Marzullo a “Laa “La” si sente a proprio agio come la conduttrice rodata che è. Ma questo non le impedisce di cadere in qualche errore odavanti alle telecamere e più di una ...