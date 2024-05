La Promessa anticipazioni 8 maggio | la resilienza di Pia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sei pronto per scoprire cosa riserva la prossima puntata de “La”? Ecco un’anteprima dell’episodio in onda su Canale 5 l’82024 alle 16:40. Preparati per nuovi inizi, tensioni e amicizie che si rafforzano! Uomini e Donne: Daniele Paudice ha scelto! La: Pia trova il coraggio di ricomincare! Dopo mesi di terrore vissuti accanto a Gregorio, Pia finalmente si libera dal suo aguzzino. La governante ha scoperto i loschi piani di suo marito, che ha tentato di avvelenarla e persino di farla abortire. Ora, con Gregorio dietro le sbarre, Pia si sente pronta a voltare pagina e a dedicarsi al suo bambino in arrivo. Anche se il percorso sarà difficile, sa di poter contare sull’affetto e il sostegno dei suoi amici, pronti a starle accanto in ogni ...

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 8 maggio 2024 .

